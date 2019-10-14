Стали известны составы Болгарии и Англии на матч отборочного турнира Евро-2020. С капитанской повязкой болгар выведет на поле хавбек «Ростова» Ивелин Попов. Также с первых минут сыграет экс-защитник «Амкара» и «Енисея» Петар Занев.

Болгария: П. Илиев — Пашов, Терзиев, Хаджиев, Занев — И. Попов, Сармов, Десподов, Костадинов, Вандерсон — Иса.

Запасные — Х. Иванов, Михайлов, Лозев, Димитров, Славчев, Краев, Недяльков, Малинов, Марселинью, Г. Иванов, Горанов, Карагарен.

Англия: Пикфорд — Триппьер, Мингс, Магуайр, Чилуэлл — Дж. Хендерсон, Баркли, Уинкс — Рэшфорд, Кейн, Стерлинг.

Запасные — Поуп, Дин Хендерсон, Александр-Арнольд, Кин, Гомес, Райс, Санчо, Томори, Абрахам, Маунт, Уилсон.

Трансляция матча Болгария — Англия