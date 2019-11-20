Бельгия разгромила Кипр и закончила отбор Евро-2020 с 10 победами и 40 голами

Сборная Бельгии разгромила Кипр в заключительном туре отборочного турнира Евро-2020 — 6:1. Лидеры рейтинга ФИФА одержали десять побед в десяти играх отбора, включая два выигрыша у России — 3:1 и 4:1. Всего бельгийцы забили в отборочном турнире 40 голов, а пропустили — 3 (причем два из них — от россиян).

Еще в одной встрече группы I Шотландия взяла верх над Казахстаном — 3:1.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Бельгия — Кипр — 6:1 (4:1)

Голы: Н.Иоанну, 14 (0:1). Бентеке, 16 (1:1). Де Брейне, 36 (2:1). Де Брейне, 41 (3:1). Феррейра-Карраско, 44 (4:1). Христофи, 51 — в свои ворота (5:1). Бентеке, 68 (6:1).

Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Денайер, Коббо, Де Брейне (Прат, 68), Т.Азар, Феррейра-Карраско, Тилеманс, Ванакен, Э.Азар (Версхарен, 64), Бентеке (Ориги, 79).

Кипр: Михаил, Меркис, Н.Иоанну (Кусулос, 67), Вилер, Христофору, Артиматас, Кириаку, Кастанос, Шполярич (Эфрем, 79), Кости (Папулис, 81), Сотириу.

Предупреждение: Меркис, 20.

Судья: Буркарт (Дания).

19 ноября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн».

Шотландия — Казахстан — 3:1 (0:1)

Голы: Зайнутдинов, 34 (0:1). Макгинн, 48 (1:1). Нейсмит, 64 (2:1). Макгинн, 90+1 (3:1).

Шотландия: Маршалл, Палмер, Маккенна, Тэйлор, Галлахер, Форрест, Джэк, Макгрегор, Макгинн (Армстронг, 90+1), Кристи (Флек, 83), Нейсмит (Берк, 77).

Казахстан: Непогодов, Логвиненко, Шомко, Суюмбаев, Малый, Марочкин, Абикен, Исламхан (Куат, 74), Перцух (Федин, 74), Щеткин (Аймбетов, 83), Зайнутдинов.

Предупреждения: Исламхан, 22. Абикен, 44. Галлахер, 66. Марочкин, 67. Куат, 82.

Судья: Найхайс (Голландия).

19 ноября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».