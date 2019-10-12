Автогол и два пенальти: Швеция разгромила Мальту при судействе Иванова

Сборная Швеции разгромила Мальту в матче отборочного турнира Евро-2020 — 4:0. Игру судила российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

В ворота мальтийцев было назначено два пенальти, оба реализовал Себастьян Ларссон. 34-летний хавбек АИК провел 116-ю игру за национальную команду. По этому показателю он обошел Бьерна Нордквиста и догнал Златана Ибрагимовича.

Рекордсменам по играм по сборную Швеции является Андерс Свенссон — 148 игр.

Швеция набрала 14 очков и вышла на второе место в группе F, обогнав Румынию.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа F

Мальта — Швеция — 0:4 (0:1)

Голы: Даниэльсон, 11 (0:1). Ларссон, 58 — с пенальти (0:2). Аджус, 66 — в свои ворота (0:3). Ларссон, 71 — с пенальти (0:4).

Мальта: Бонелло, Аджус, Зерафа, Р.Мускат (Фенек, 68), З.Мускат (Дж.Каруана, 66), Гамбин, Велла, Шоу, Эффьонг (Мифсуд, 75), Нвоко, Мбонг.

Швеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Бенгтссон, Даниэльсон, Ларссон, Экдаль (Свенссон, 63), Куэйсон (Исак, 71), Форсберг, Олссон, Берг (Андерссон, 79).

Предупреждения: Шоу, 39. З.Мускат, 47. Мбонг, 57. Куэйсон, 62.

Судья: Иванов (Россия).

12 октября. Та Кали. Стадион «Национальный».