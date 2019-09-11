Артем Дзюба: «Время покажет, успею ли догнать Кержакова»

Нападающий сборной России? Артем Дзюба не задумывается о лидерстве в списке бомбардиров национальной команды. Он сравнялся с Романом Павлюченко — у обоих по 21 голу, и они делят третью строчку. На втором месте Владимир Бесчастных (26 мячей), а лидером остается Александр Кержаков (30).

— Успею ли догнать Кержакова? Время покажет, что сейчас загадывать, — сказал «Известиям» Дзюба. — Нужно просто делать свою работу, делать ее качественно и добросовестно. Что касается самого отбора, то мы хотим обеспечить себе место в финальной части как можно раньше. Но пока не вышли на Евро, загадывать не надо. Понятно, что отрыв большой, и это нас радует. Хочется, чтобы праздник продолжался и после чемпионата мира.

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