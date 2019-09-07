Артем Дзюба: «Мы боимся потерять любовь людей»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба после гостевого матча отбора Евро-2020 с Шотландией (2:1) высказался о критике вокруг национальной команды. В Глазго форвард отметился ответным голом.

— У сборной не будет расслабленности после такой победы над шотландцами?

— Наш тренерский штаб уже сказал, что эта победа будет обесценена, если мы потеряем очки дальше. Мы постоянно говорим, что наша сила — команда, единый коллектив. Мы бьемся, сражаемся за каждый сантиметр, и только за счет этого побеждаем. Если мы начнем думать, что кого-то обыграем на классе, сразу без шансов будет. Плюс стоит отдать должное нашему штабу: на поле просто летаешь, мощь такая! Если бы так в каждом матче себя чувствовать, мы бы разрывали всех и в России.

— Робертсона в «Зенит» брать надо?

— Если бы была возможность, конечно взяли бы. Но ничего, у нас свои есть. Есть Юрка Жирков! Ответим своими парнями.

— Вам нравится играть в рубилово? Или в футбол? В АПЛ рубилово каждый матч!

— Когда в такую атмосферу попадаешь, то конечно рубилово. Но если они только с фланга вылезали, то мы еще и низом старались играть, и в прессинг, и раскатывали, создавая хорошие моменты. Могли все быстрее закончить. Мне комфортно что так, что так. У нас нет такого, что давайте рубанем на Дзюбу, а там что получится. Мы стараемся играть в футбол, через пас. Когда не получается, нас прижимают — да, лучше сыграть попроще. Но мне приятно, когда у таких ребят раз за разом получается выигрывать борьбу. После чемпионата мира мы почувствовали уверенность, поняли, что можем играть.

— Нет ощущения, что уровень критики чуть-чуть повышается, как будто народ требует вашей крови?

— Есть такое, я это по комментариям вижу, когда глазами пробегаешь. Одно, второе... Такие мы есть. Мы как превозносим, так и можем опустить в любой момент. Мы стараемся этого не допустить, боимся потерять эту любовь. Люди ждут, переживают, болеют. Приятно, что когда мы приезжаем к шотландцам в гости, все говорят: вы должны побеждать. А с чего? Они что, такие мертвые? Сейчас говорят: ну, мол, кого вы обыграли-то. А проиграй сейчас — говорили бы совсем другое. Это ни хорошо, ни плохо. Это — наша данность. (Александр Рогулев)