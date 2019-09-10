Англия обыграла Косово, команды забили 8 голов за 54 минут

Сборная Англии победила команду Косово в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 — 5:3.

Команды к 54-й минуте забили уже 8 голов. Косовары открыли счет уже на 34-й секунде — это самый быстрый гол в истории сборной. Англия пропускает три мяча в домашней встрече впервые с 2012 года.

В другом матче дня Чехия обыграла Черногорию — 3:0.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа A

Англия — Косово — 5:3 (5:1)

Голы: В.Бериша, 1 (0:1). Стерлинг, 8 (1:1). Кейн, 19 (2:1). Войвода, 38 — в свои ворота (3:1). Санчо, 44 (4:1). Санчо, 45+1 (5:1). В.Бериша, 49 (5:2). Муричи, 55 — с пенальти (5:3).

Нереализованный пенальти: Кейн, 65 (вратарь)



Англия: Пикфорд, Александр-Арнолд, Кин, Магуайр, Чилвелл, Стерлинг, Райс, Хендерсон, Баркли (Маунт, 83), Санчо (Рэшфорд, 85), Кейн.



Косово: Мурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Хадергьонай, Муслия (Пакарада, 46), Халими, Воца (Раскай, 59), Целина, В.Бериша (Хасани, 85), Муричи.

Предупреждения: Халими, 64. Пакарада, 65. Алити, 70. В.Бериша, 83. Раскай, 86.



Судья: Цвайер (Германия).

10 сентября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа A

Черногория — Чехия — 0:3 (0:0)

Голы: Соучек, 54 (0:1). Масопуст, 58 (0:2). Дарида, 90+5 — с пенальти (0:3).

Черногория: Петкович, Томашевич, Радунович (Савичевич, 73), Вешович, Марушич, Косович (Бечирай, 73), Вукчевич (Бакич, 68), Лагатор, Хочко, Больевич, Мугоша.

Чехия: Вацлик, Сухи (Брабец, 46), Челустка, Цоуфал, Боржил, Дарида, Янкто, Масопуст (Копиц, 77), Соучек, Крал, Шик (Крменчик, 90+2).

Предупреждения: Радунович, 53. Янкто, 75. Марушич, 75. Соучек, 82.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

10 сентября. Подгорица. Стадион «Градски».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира