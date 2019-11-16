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Алексей Еременко-старший: «Финляндия может пошуметь на Евро»

15:57
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Алексей Еременко, бывший футболист «Спартака» и ряда финских клубов, отец братьев Алексея, Романа и Сергея Еременко, считает, что сборная Финляндии способна выстрелить на чемпионате Европы-2020. Финны впервые в истории пробились в финальную стадию турнира, за тур до конца отбора.

— Пока очень рано говорить о перспективах сборной на чемпионате Европы, — цитирует ТАСС Еременко-старшего. — Понятно, что это впервые в истории, большое событие для футболистов. Осуществилась мечта многих, ни разу в жизни сборная не выходила в финальную часть таких больших соревнований. Это большое событие для страны в целом.

Может быть, получится, что пошумят. Понятно, что никто не ожидает каких-то высоких достижений, но пошуметь сборная Финляндии может.

Перед Финляндией всегда ставится задача выйти на турнир, как и у всех других команд. Тогда, может быть, это и было бы неожиданностью, а сейчас, по тому, как команда играла, это не стало сюрпризом.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7134329

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