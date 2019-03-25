Александр Меркель: "Я приезжаю в Казахстан играть не за деньги, выступаю за страну, где родился"

Полузащитник "Хераклеса" и сборной Казахстана Александр Меркель, который получил вызов в национальную команду впервые с 2015 года, рад выступать за свою страну.

27-летний футболист принял участие в двух матчах отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Шотландии (3:0) и России (0:4).

– Мне тоже это непонятно, меня просто не звали, и объяснений у меня нет. Попробуйте спросить федерацию, возможно вам ответят там. Как только меня позвали, приехал сюда с огромной радостью, я очень рад играть за Казахстан все это время. Может быть, недостаточно хорошо играл в Европе, или, может, им нужны были игроки другого плана. Но что бы это ни было, сейчас я здесь, я играю за сборную, все остальное – в прошлом. Я в Казахстане родился. Решил получить гражданство, потому что это моя родина, а не потому что мне кто-то за это заплатил. Я приезжаю сюда играть не за деньги. Я приезжаю играть за страну, в которой родился, – сказал Меркель. (Александр Рогулев)

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