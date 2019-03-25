Александр Меркель: "Мной интересовался "Спартак", когда я выступал за "Дженоа"

Полузащитник "Хераклеса" и сборной Казахстана Александр Меркель признался, что к нему проявляли интерес представители "Спартака" в том время, когда он выступал за "Дженоа" (2011-2013 год).

– В разное время всплывали новости о том, что вами интересуются российские клубы. Назывались "Спартак", "Зенит", "Томь". Что из этого правда, а что – нет?

– Про "Спартак" я знаю, мне говорили об этом варианте агенты, когда я играл за "Дженоа". Был интерес, но клубы по каким-то причинам не договорились между собой. Почему не получилось, можете даже не спрашивать – я не знаю. "Спартак" – большой клуб, регулярно играет в Лиге чемпионов, я был бы не против играть за него. Почему нет? Но так сложилось, что я там не оказался.

– А "Зенит"? "Томь"?

– Про "Зенит" не слышал ничего конкретного, как и про "Томь". Но если до меня не доходило дело, это не значит, что переговоров не было – просто они заканчивались еще на уровне агентов. Мне никто из этих клубов не звонил, я знаю только про "Спартак", – сказал Меркель. (Александр Рогулев)

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