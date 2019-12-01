Александр Дюков: «Санкт-Петербург готов принять матчи Евро хоть завтра»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о визите главы УЕФА Александера Чеферина в Санкт-Петербург. По его словам, была отмечена высокая степень готовности города к матчам Евро-2020.

— Безусловно, наши отношения с УЕФА отличаются высокой конструктивностью, — отметил Дюков в интервью на канале «Россия 24». — Они носят плодотворный и эффективный характер. Если говорить о встрече с Чеферином, то это была рабочая встреча, о который мы договорились месяц назад, до его посещения Санкт-Петербурга. Вы знаете, что город должен принять четыре матча Евро. Мы ведем подготовку к этим играм и к тому, чтобы принять Евро. Для Чеферина было важно лично посетить Петербург и увидеть лично, как ведется работа. Если говорить о подготовке, то она ведется в соответствии с графиком. Мы совместно отметили, что степень готовности очень высокая. Петербург готов принять матчи Евро хоть завтра. Нет никаких сомнений, что эти игры будут проведены на очень высоком уровне с точки зрения организации и будут насыщены с точки зрения как культурной, так и развлекательной программой.