Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от встречи сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии.

— По большому счету, главная задача выполнена — мы вышли на чемпионат Европы, — цитирует Алдонина RT. — С интересом буду следить за этим матчем, потому что будем играть с одной из лучших сборных мира. Бельгия обладает серьезным мастеровитым составом. Думаю, встреча получится интересной, на кону стоит первое место в группе. Не хотелось бы давать конкретных прогнозов, просто пожелаю национальной команде качественной игры и победы.

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