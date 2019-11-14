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Алдонин ожидает, что матч Россия — Бельгия получится интересным

11:26
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от встречи сборной России в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии.

— По большому счету, главная задача выполнена — мы вышли на чемпионат Европы, — цитирует Алдонина RT. —  С интересом буду следить за этим матчем, потому что будем играть с одной из лучших сборных мира. Бельгия обладает серьезным мастеровитым составом. Думаю, встреча получится интересной, на кону стоит первое место в группе. Не хотелось бы давать конкретных прогнозов, просто пожелаю национальной команде качественной игры и победы.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/686967-aldonin-prognoz-rossiya-belgiya

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