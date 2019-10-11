39-летний экс-голкипер «Москвы» провел сотый матч за сборную Латвии

Вратарь «Цюриха» Андрис Ванин провел сотый матч за сборную Латвии. Юбилейной для него стала игра отборочного турнира Евро-2020 против Польши (0:3).

Ванин дебютировал в сборной Латвии 19 лет назад, в 2000 году. С 2003 по 2005 год он защищал цвета «Москвы», однако играл только за дубль.

Ванин стал 505-м футболистом в мире, сумевшим преодолеть отметку в сто игр, и восьмым латвийцем. Рекорд среди латвийских игроков принадлежит Виталию Астафьеву (167 игр), а мировой рекорд — египтянину Ахмеду Хассану (184).