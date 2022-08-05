«Сити» снова станет чемпионом, а Криштиану забьет меньше 15 голов. Прогнозы «СЭ» на сезон в АПЛ

В пятницу стартует лучшая лига мира.

В пятницу матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал» стартует чемпионат Англии. Интриг много. Продолжится ли эпическое противостояние «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»? Кто станет лучшим бомбардиром: Мо Салах, Харри Кейн или, может быть, в первый же сезон всех порвет Эрлинг Холанн? Что ждет Криштиану Роналду? Журналисты «СЭ» дают свой прогноз.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола

1. Кто попадет в топ-4?

«Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Арсенал»

2. Кто вылетит из АПЛ?

«Борнмут», «Фулхэм», «Брентфорд»

3. Кто станет лучшим бомбардиром?

Мохамед Салах

4. Кто всех удивит?

Джесси Лингард («Ноттингем Форест»)

5. Сколько голов забьет Криштиану Роналду за «МЮ»?

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Прежде чем делиться ожиданиями от сезона, нужно отметить один важный фактор, который делает все прогнозы в значительной степени рандомными, — это ЧМ-2022. Турнир впервые пройдет в ноябре — декабре, посреди сезона, и наверняка скажется на его итогах. Вот только как — сказать сейчас решительно невозможно. В каком физическом и эмоциональном состоянии вернутся из Катара футболисты — загадка. А ведь никакой паузы на то, чтобы прийти в себя и перезарядить батарейки, не будет — очередной тур, да еще и Boxing day, запланирован уже через неделю после финала ЧМ.

Но при любом раскладе с топ-2, кажется, все более или менее ясно — слишком далеко «Ливерпуль» и «Сити» оторвались от остальных. Чуть больше верю в красных — Мо Салах не поедет на чемпионат мира, и это может сыграть в пользу команды Юргена Клоппа, ну и просто хочется, чтобы в этом эпическом соперничестве победители менялись.

Юрген Клопп. Фото Reuters

После полноценной предсезонки Антонио Конте должен еще больше прокачать «Тоттенхэм», тем более что итальянец получил хорошее усиление, главным образом в лице Ивана Перишича и Ришарлисона. Последнюю путевку в ЛЧ получит «Арсенал». Во многом потому, что у «Челси» и «МЮ» слишком много проблем, которые будут тянуть их вниз. Синие вошли в период турбулентности после смены владельца и пока толком не усилились, а в «Юнайтед» просто все было слишком запущено, да и история с Криштиану не добавляет спокойствия. на их фоне «Арсенал», как это ни забавно, кажется образцом стабильности.

Заходящие в АПЛ команды почти всегда котируются как главные кандидаты на вылет. Полагаю, «Борнмут» с его слабым составом оправдает грустные ожидания, да и «Фулхэм» продолжит играть в «йо-йо». Не особенно верится в «Брентфорд», чья прошлогодняя магия должна улетучиться вместе с уходом Кристиана Эриксена.

А вот «Ноттингем» должен удержаться: у «лесников» в лице Дина Хендерсона появился топ-вратарь уровня сборной Англии, который готов тащить. Ну и очень хочется, чтобы случился ренессанс Джесси Лингарда: если он будет играть так же, как весной-2021 в «Вест Хэме», то «Ноттингем» останется в АПЛ.

Гоша Чернов, корреспондент

1. Кто попадет в топ-4?

«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед»

2. Кто вылетит из АПЛ?

«Эвертон», «Лидс», «Борнмут»

3. Кто станет лучшим бомбардиром?

Мохамед Салах

4. Кто всех удивит?

Хулиан Альварес («Манчестер Сити») и Ромео Лавиа («Саутгемптон»)

5. Сколько голов забьет Криштиану Роналду за «МЮ»?

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С топ-2 все очевидно: Юрген Клопп и Пеп Гвардиола снова будут биться за титул вдвоем, хотя чуть больше шансов у «Сити». Но я уверен, что на этот раз их отрыв от третьего места будет не таким громадным: Антонио Конте уже подтвердил свой уровень в «Тоттенхэме», хотя пришел туда лишь в ноябре. Сейчас у него было целое межсезонье — думаю, «шпоры» совершат качественный скачок и будут в тройке.

С четвертой путевкой в ЛЧ сложнее всего. «Челси» перестал прогрессировать, толком не усилился, а смена владельца пока скорее негативно влияет на команду — предположу, что Томас Тухель по ходу сезона потеряет работу. «Арсенал» в прошлом сезоне превзошел сам себя. Габриэл Жезус вовсю забивает в товарищеских матчах, но «МЮ» все равно выглядит чуть предпочтительнее. Эрик тен Хаг сильнее Микеля Артеты — если ему удастся укротить Криштиану, то «Юнайтед» вернется в Лигу чемпионов.

Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду. Фото Reuters

Главный претендент на вылет — «Борнмут», у него слабейший состав. «Лидс» и весной еле спасся, а теперь потерял двух системообразующих футболистов — Келвина Филлипса и Рафинью. Боюсь, что сенсационно вылетит «Эвертон»: Фрэнк Лэмпард точно до зимы будет уволен, но это «ирискам» не поможет. Они вообще никак не отреагировали на весеннюю катастрофу, да еще и продали Ришарлисона.

За победу в снайперской гонке будут бороться Мо Салах, Харри Кейн, Сон Хын Мин и Эрлинг Холанн. Криштиану перестанет быть безоговорочным игроком основы и, может быть, уйдет зимой. На фоне трансфера Холанна преступно мало говорят о другом новом форварде «Сити» Хулиане Альваресе, а у аргентинца гигантский потенциал, и он наверняка всех удивит. Также советую обратить внимание на 18-летнего новичка «Саутгемптона» Ромео Лавиа — бельгиец только перешел из «Манчестер Сити» и готов выжигать опорную зону «святых».

Матвей Морозов, корреспондент

1. Кто попадет в топ-4?

«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»

2. Кто вылетит из АПЛ?

«Фулхэм», «Борнмут», «Ноттингем Форрест»

3. Кто станет лучшим бомбардиром?

Сон Хын Мин

4. Кто всех удивит?

Ришарлисон («Тоттенхэм») и Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»)

5. Сколько голов забьет Криштиану Роналду за «МЮ»?

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По поводу двух первых мест, как кажется, особой интриги нет. Чемпионство снова разыграют между собой «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Команды Пепа Гвардиолы традиционно хороши на дистанции, поэтому «горожане» выглядят фаворитом в этой гонке. В тройке точно будет «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хааг в межсезонье заложил «МЮ» хороший фундамент и поставил классную позиционную игру — результат точно должен быть.

Наиболее активная борьба развернется за четвертую строчку. «Арсенал» серьезно прогрессировал в прошлом сезоне и точечно усилился летом, однако, думаю, Микелю Артете не хватит новых идей, чтобы сделать большой скачок вверх. В «Челси» назревает период турбулентности: Томас Тухель недоволен трансферной политикой клуба и вот-вот рассорится с руководством. А «Тоттенхэм», думаю, сможет повторить успех прошлого сезона. Антонио Конте пришел в команду уже поздней осенью, но все равно попал в ЛЧ. Сейчас на подготовку у «шпор» было несколько месяцев — ниже четвертого места упасть они не должны.

Томас Тухель. Фото Global Look Press

Точно вылетят «Фулхэм» и «Борнмут» — им не хватит глубины и качества состава. Не верю и в «Ноттингем Форрест» — «лесники» расстались с большей частью костяка, а пришедшие новички вряд ли сразу заиграют.

За звание лучшего бомбардира будут бороться Сон, Харри Кейн и Диогу Жота. Роналду в начале сезона явно будет не форме, да и не факт, что тен Хаг даст ему много игрового времени.

Что касается открытий, то в «Тоттенхэме» с более сильными партнерами должен по-настоящему раскрыться Ришарлисон — Конте не загружает нападающих оборонительной работой и старается дать им максимальную свободу.

А вот в «Сити», наоборот, форварды наделены различными тактическими функциями, поэтому в первый сезон Холанн не оправдает наших ожиданий и просядет по результативности.

Леонид Александров, корреспондент

1. Кто попадет в топ-4?

«Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм»

2. Кто вылетит из АПЛ?

«Фулхэм», «Лидс», «Борнмут»

3. Кто станет лучшим бомбардиром?

Харри Кейн

4. Кто всех удивит?

Рахим Стерлинг («Челси») и Габриэл Жезус («Арсенал»)

5. Сколько голов забьет Криштиану Роналду за «МЮ»?

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Прошлогодняя итоговая топ-4 не претерпит изменений, но очки распределятся чуть по-другому. «Ливерпуль» скорее будет вести борьбу за вторую строчку с лондонскими клубами, нежели за чемпионство с «Манчестер Сити» — в очередной раз скажется глубина состава «горожан». При этом у «Челси» будут отличные шансы на очередной успешный кубковый поход — либо в Кубке Англии, либо в Лиге чемпионов. А у Антонио Конте в «Тоттенхэме» второй сезон может получиться таким же, как и во многих предыдущих клубах: мощное начало, разлад между ним и футболистам в середине сезона, провал в конце и итоговое 4-е место.

Если с фаворитами сезона все примерно очевидно, то с вылетом более сложная ситуация. У всех новичков традиционно самые дешевые составы, но в последние годы кто-то традиционно выдает мощный сезон, как было с «Брентфордом», «Шеффилд Юнайтед» и «Лидсом». Но дальше предсказуемо следует спад — так и случилось с командой Марсело Бьельсы. Заменивший его в весной Джесси Марш смог удержать «Лидс» в АПЛ, но в его распоряжении были Келвин Филлипс и Рафинья. Таких футболистов сложно мгновенно заменить, даже несмотря на то что Маршу купили знакомых ему по системе «Ред Булл» и, несомненно, талантливых американцев Тайлера Адамса и Брендона Ааронсона.

Хулиан Альварес и Эрлинг Холанн. Фото Reuters

Кроме «Лидса», в чемпионшип отправятся новички: «Фулхэм» и «Борнмут». «Дачники» уже пять лет находятся в статусе «команды-лифта», а их звезды после сильных сезонов во втором по силе дивизионе не выдерживают уровня АПЛ. С «вишнями» не буду оригинален и скажу, что у них просто самый слабый состав.

Харри Кейн забил довольно мало по своим меркам в прошлом сезоне. Из-за сорвавшегося трансфера в «Манчестер Сити» и изматывающего Евро-2020 Кейн был не похож на себя до зимы. Сейчас атмосфера в «Тоттенхэме» лучше, а самого форварда очень тихо сватают в «Баварию» — вряд ли это серьезно повлияет на его настрой. Ждем от трехкратного лучшего снайпера АПЛ сезон с 25+ голами.

Удивить могут прошлогодние запасные «Манчестер Сити» — Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. Оба сменили клубную прописку и вновь готовы выходить на лидерские роли в «Челси» и «Арсенале». На них должно быть меньше давления, чем в последних сезонах в «Сити», да и доверять форвардам в лондонских клубах будут гораздо больше.

С Криштиану до сих пор непонятно, начнет ли он сезон в «Манчестер Юнайтед». Его летние выкрутасы и отъезд с товарищеского матча в перерыве точно не сказываются положительно на команде Эрика тен Хага. Но если он останется, то держать на скамейке такого футболиста вечно не выйдет, а своими моментами Роналду воспользуется.