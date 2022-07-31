Криштиану наконец-то сыграл за «МЮ». Пока португалец плох: упустил топ-момент и еле двигался по полю

Роналду впервые в это межсезонье вышел на газон.

Диалог с болельщиками

«В воскресенье король сыграет», — таким нескромным сообщением в соцсетях Криштиану Роналду анонсировал собственное появление в товарищеском матче с «Райо Вальекано». Причем это был не просто пафосный пост вместе с сочной фотографией, а комментарий на фанатской странице под новостью о том, что португалец не включен в заявку на заключительные контрольные игры межсезонья.

Роналду вообще в последние недели активен именно в комментариях. То ли Криштиану стало скучно, то ли он устал от нереального количества слухов вокруг его персоны, поэтому пытается хоть что-то опровергать — как в этой новости, где португалец якобы оказался вне состава «МЮ». Маловероятно, что за Роналду все это пишут его SMM-менеджеры, — сообщения выглядят так, будто он набирает их собственными пальцами.

20 овец за португальца

Если из соцсетей и новостных лент Криш не вылезает, то на поле форварда «Манчестер Юнайтед» не видели очень давно. Как известно, он полностью пропустил предсезонный тур команды в Австралию и Таиланд «по семейным обстоятельствам» (так звучит официальная причина). Однако всем известно и то, что все лето Роналду пытается искать новый клуб. Именно «пытается», а не «ищет» — судя по всему, мало кто из топ-клубов хочет видеть 37-летнего футболиста у себя. Но, например, есть фарерский клуб «Киславик», который в шутку предложил за Криштиану 20 лучших овец островов.

Вообще, Роналду в какой-то степени жаль. Настолько гигантского числа мемов и шуток ему давно не посвящали. Многие откровенно издеваются над тем, что клубы не стремятся выкупать Криштиану. А болельщики «Атлетико», который до последних дней считался главным претендентом на Роналду, даже устроили показательную акцию протеста. Во время товарищеского матча они вывесили баннер со словами: «CR7 здесь не рады». Кстати, Криштиану и на это отреагировал в соцсетях — смеющимися эмодзи.

Тренировки с молодежью

Но сезон вот-вот начнется, и Роналду было бы неразумно оставаться на периферии, тем более что у него есть контрактные обязательства. В последних числах июля Криштиану все-таки соизволил явиться на базу «МЮ», но поначалу его не подпускали к тренировкам с основой. Роналду, кстати, этого совсем не стыдился: напротив, в субботу он опубликовал фото с четырьмя игроками молодежки — Чарли Макниллом, Амадом Диалло, Чарли Сэвиджем и Аннибалем Межбри.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг все это время, конечно, наблюдал за Роналду. Но действиями и словами показывал, что португалец никакой не авторитет для него. Перед игрой с «Райо Вальекано» голландец отметил: «Форма Роналду определенно находится не на том уровне, что у остальных игроков, ведь он пропустил несколько недель. Ему нужно много тренироваться». Звучит необычно: Криштиану заставляют тренироваться.

Игра за дубль

В субботу в Осло «МЮ» встречался с «Атлетико» (мадридцы победили 1:0), и там тен Хаг выбрал стартовый состав, сильно напоминающий основной. Роналду в заявке отсутствовал, зато в воскресенье вышел с первых минут на игру с «Райо Вальекано». Правда, в этом матче основа у «красных дьяволов» как раз была менее представительной. Хотя появились два новичка — защитник Лисандро Мартинес и хавбек Кристиан Эриксен.

Роналду играл на позиции чистого центрфорварда в схеме 4-2-3-1 — привычная роль, которую он исполнял еще в прошлом сезоне. Но за 45 минут, которые тен Хаг ему выделил, португалец не сделал ничего полезного. Криштиану очень медленно передвигался по полю, особенно при переходных фазах — лениво возвращался назад, почти не участвовал в прессинге. Но один момент у него был, когда на 12-й минуте «МЮ» улетел в контратаку: Донни ван де Бек отдал Криштиану зрячий пас под удар, но тот из штрафной пробил сильно выше. После этого «Олд Траффорд» даже загудел — болельщики «МЮ» точно недовольны тем, как их форвард обращается с клубом этим летом.

Больше сказать об игре Роналду в этой встрече нечего. Показательно, что в перерыве его заменили на Диалло (того самого, с фотографии) — и всего через две минуты после возобновления игры ивуариец забил! «МЮ» в итоге завершил матч вничью 1:1, но результат товарищеской игры совсем не важен. А важно то, что уже в следующий уик-энд начинается чемпионат Англии, и Роналду пока даже не близок к основному составу. Наверняка португалец переживает, что в ближайшем сезоне ему придется играть в Лиге Европы. Но если португалец не наберет форму, то тен Хаг будет выпускать его на поле только там.