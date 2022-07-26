«Мы не конкурентоспособны, срочно нужны новые игроки». Тухель скандалит с новыми владельцами «Челси»

Немецкий тренер настаивает на трансферах.

Крик Тухеля

Нынешнее межсезонье пока проходит для «Челси» не то чтобы очень позитивно. На выходных синие, находившиеся в туре по США, потерпели разгромное поражение в товарищеском матче от «Арсенала» — 0:4. Но дело далеко не только в этом результате — в конце концов, это всего лишь летний спарринг, который забудется через несколько дней, тем более что были эксперименты как с составом, так и со схемой (4-4-2 вместо привычных 3-Х-Х).

Куда интереснее спич, которым разразился после матча главный тренер «Челси» Томас Тухель.

«Я сейчас очень далек от того, чтобы быть спокойным. Мы были недостаточно хороши. Мы просто были не конкурентоспособны. Печальнее всего, что уровень физической и ментальной готовности в этом матче у «Арсенала» был гораздо выше, чем у нас. Да, конечно, наш состав был далеко не оптимальный, тогда как у соперника было сильнейшее сочетание, в котором они будут выходить на матчи АПЛ. Это частично объясняет произошедшее, но только частично. И я не могу гарантировать, что через две недели, к старту чемпионата, мы будем готовы», — сказал Тухель.

Но куда интереснее концовка выступления немца:

«Я смотрю на прошлый сезон. Там были матчи, в которых у нас были трудности. Были целые отрезки, когда у нас были трудности. Потом мы попали под санкции, несколько игроков ушли от нас, другие пытаются уйти от нас. Вот что происходит. Нам срочно требовались качественные футболисты, много качественных футболистов. Да, мы получили двух игроков, но мы пока не настолько конкурентоспособны, и, к сожалению, вы могли это видеть».

Тренеры нередко намекают в публичном пространстве на необходимость усиления — это абсолютно нормальное явление и один из способов поддавить на руководство, если не получается донести свои идеи внутри клуба. Но слова Тухеля во Флориде — это не намек, это самый настоящий крик, адресованный новым владельцам «Челси» во главе с Тоддом Боэли.

Так что у «Челси» с трансферами?

Два новичка, о которых говорит Тухель, — это Рахим Стерлинг и Калиду Кулибали. 27-летний вингер перешел из «Манчестер Сити» за 50 миллионов фунтов, подписав пятилетний контракт, а за 31-летнего защитника, с которым заключен четырехлетний договор, «Наполи» получил 38 миллионов евро. Плюс, как обычно, в Кобхэм вернулась целая бригада отданных в аренду — у «Челси» в этом отношении едва ли не самая большая сеть в Европе.

Две наиболее заметные фигуры — 22-летний полузащитник Конор Галлахер, проведший классный сезон в «Кристал Пэлас» (34 матча, 8 голов, 3 передачи) и 20-летний центрфорвард Армандо Броха, здорово отбегавший за «Саутгемптон» (32 матча, 6 голов, 1 передача). С будущим последнего все туманно, а вот Галлахер вполне способен раскрасить игру «Челси» в середине поля — сам хавбек сказал ВВС, что, по словам Тухеля, тот видит его в команде.

Рахим Стерлинг перешел в «Челси» из «Манчестер Сити». Фото AFP

Потерь пока три. В качестве свободных агентов ушли защитники Антонио Рюдигер («Реал») и Андерс Кристенсен («Барселона»), плюс в годичную аренду в «Интер» за 8 миллионов евро отправился Ромелу Лукаку — после зимнего скандала бельгиец так и не смог найти себя как на поле, так и в раздевалке (правда, никаких пунктов о выкупе в арендный договор не включено).

Теперь — к слухам. «Группа игроков, которые хотят уйти» из спича Тухеля — это, очевидно, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Хаким Зиеш и Тимо Вернер. Капитана «Челси» давно зовет «Барселона», туда же может отправиться и Алонсо, марокканца хотят видеть в «Милане», и сделка почти согласована, а немец не прочь вернуться в «Лейпциг», чтобы иметь возможность регулярно играть перед ЧМ-2022.

Что касается трансферов на вход, то главной целью синих был французский защитник Жюль Кунде из «Севильи», которого пытаются заманить в Лондон второе лето подряд. Сам Тухель после матча с «Арсеналом» в интервью официальному сайту клуба сказал, что команде нужен левоногий центральный защитник для игры в тройке.

Так в чем проблема?

На первый взгляд, совершенно рабочая ситуация — до конца трансферного окна еще больше месяца. Но у Тухеля есть причины волноваться.

Например, у «Челси» до сих пор нет спортивного директора. Отвечавшие за это направление Марина Грановская и Петр Чех покинули «Челси» после того, как клуб перешел к новым владельцам. После их ухода Боэли назначил себя и. о. спортивного директора, и, например, именно американец работал над трансфером Лукаку в «Интер». Клуб ищет постоянного человека на эту должность — The Times писала, что главным кандидатом является успешно работавший в «Ливерпуле» Майкл Эдвардс. Но пока вакансия открыта.

The Telegraph писал, что теперь больше полномочий в трансферных вопросах будет у Тухеля. Но пока «Челси» перезагружается, и это сказывается на работе. Например, синие упустили Рафинью. Клуб достиг договоренности с «Лидсом» о сумме трансфера (55 миллионов фунтов), но 24-летний бразилец в итоге отправился в «Барселону» и уже забил «Реалу», пусть и в товарищеском матче. Да, сам Рафинья хотел играть именно в Каталонии и дождался, пока сине-гранатовые найдут деньги на трансферы. Но все равно возникает вопрос: интересно, Грановская дожала бы эту сделку?

Жюль Кунде. Фото Global Look Press

Непростая ситуация и с Кунде. Как сообщает Sky Sports, у «Челси» с июня есть устная договоренность с 23-летним французом, за которого «Севилья» хочет получить не менее 70 миллионов евро. Но игрока очень хочет видеть у себя «Барселона» — и это проблема для синих.

По информации The Independent, представители «Барселоны» в последние дни уговаривали Кунде не спешить с трансфером в «Челси». В ответ лондонцы грозятся свернуть переговоры по переходам Аспиликуэты и Маркоса Алонсо. И в итоге, видимо, повторится ситуация с Рафиньей — игрок, который вроде бы уже должен был перейти в «Челси», окажется в Каталонии. Во всяком случае, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что Кунде перейдет именно в «Барселону», причем за меньшие деньги, чем предлагали синие.

Тем временем чемпионат Англии стартует уже меньше чем через две недели — 6 августа «Челси» играть с «Эвертоном». И к тому времени было бы неплохо пересобрать линию защиты и понять, на кого можно рассчитывать. Ну а самому Тухелю — подтянуть физические и ментальные кондиции игроков, это уж точно его зона ответственности.