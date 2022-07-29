Криштиану перенес чудовищное унижение. Роналду надо перестать ныть и взять пример с Месси

Трансферную сагу пора заканчивать.

Чем бы ни завершилась трансферная сага с участием Криштиану Роналду (очень вероятно, что за то время, пока писался этот текст, его читали редактор и корректор и публиковали на сайте, на новостных лентах появилось еще несколько заметок о будущем португальца), то, что происходит с ним сейчас, — это форменное унижение. И даже трудно представить, как все это переживает внутри себя один из лучших футболистов в истории, обладающий неимоверным эго.

Ну а как еще, кроме как унизительной, назвать ситуацию, когда суперагент Жорже Мендеш предлагает всем топ-клубам Европы услуги своего клиента, но всюду наталкивается на отказы. Причем периодически комментарии по этому поводу появляются в медиа и выглядят невероятно болезненно для самолюбия 37-летнего Криштиану. Вот, например, свежая цитата от гендиректора «Баварии» Оливера Кана:

«Мы обсудили эту тему, иначе мы бы плохо справлялись со своей работой. Лично я считаю, что Криштиану Роналду — один из величайших футболистов, когда-либо существовавших на этой планете. Но мы пришли к выводу, что, несмотря на всю нашу признательность, он не соответствовал бы нашей философии в текущей ситуации».

Вот ты переписываешь бомбардирские рекорды, и все считают тебя легендой и так далее — но, извини, философии ты не соответствуешь. И это еще Кан выбрал максимально мягкую и обтекаемую формулировку. Из «Челси» никаких публичных комментариев не поступало, но все ведущие английские медиа дали инсайд — главный тренер синих Томас Тухель четко дал понять новому владельцу клуба Тодду Боэли, что Роналду ему не нужен.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Кажется, что половину новостей о якобы имеющемся интересе к Криштиану генерирует и вбрасывает в инфополе окружение футболиста. Во всяком случае, Marca написала, что так было в случае с «Атлетико», где оперативно все опровергли, а фанаты даже успели выпустить заявление с посылом «Роналду нам не нужен».

А ведь еще совсем недавно стоило Мендешу и компании только намекнуть на рынке, что Криштиану доступен, как это вызвало бы настоящую бурю. Так, собственно, было год назад, когда португалец уходил из «Ювентуса». Сейчас иллюзию этой бури поддерживает только окружение Роналду.

Дополнительную досаду у Криша, наверное, вызывает и то, что его история развивается параллельно с историей Лео Месси, который был в центре внимания в начале недели. «Барселона» будущим летом намерена вернуть свою легенду: об этом открыто говорит президент каталонцев Жоан Лапорта, идею поддерживает главный тренер Хави, который продолжает регулярно общаться с аргентинцем, с которым они когда-то вместе играли в, возможно, самой совершенной команде в истории футбола. Никто не удивится, если через год этот сценарий воплотится в жизнь, а обставлено все это будет, разумеется, как возвращение Месси домой, где ему окажут максимальные почести и уважение. И в данном случае вообще не важно, насколько нынешний Лео нужен новой «Барселоне» Хави чисто с игровой точки зрения — хотя все равно не кажется, что там какая-то глубокая несовместимость.

Роналду что-то подобное пережил год назад, когда возвращался в «Манчестер Юнайтед». Взрослую карьеру он начинал именно там и даже подходит под критерии воспитанника клуба — провел там три сезона в возрасте с 15 до 21 года (напомним, Криштиану переехал в Манчестер из «Спортинга» в 18 лет). Но, получается, сам же все и разрушил. Вне зависимости от того, уговорит Мендеш до конца августа кого-то подписать Роналду или португалец останется в «МЮ», — в глазах части болельщиков он уже стал токсичным персонажем, достаточно включить VPN и полистать ленту Twitter.

Здесь, кстати, тоже есть параллель с Месси, его желанием уйти из «Барселоны» в 2020-м и знаменитым бюрофаксом. Аргентинец, правда, в отличие от Роналду, не говорил, что хочет играть в Лиге чемпионов и бороться за трофеи, а клуб ему этого дать не может, — несмотря на чудовищные 2:8 от «Баварии», Лео скорее устал от бардака, воцарившегося в «Барселоне» при Жозепе Бартомеу.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Дальше Месси выдал мощнейший в плане индивидуального выступления сезон (30 голов и 11 ассистов в ла лиге), затем на этой волне взял Кубок Америки вместе со сборной Аргентины, и только потом случился переход в «ПСЖ», хотя сам Лео хотел и готов был остаться в Каталонии.

И это — пример того, что нужно сделать Криштиану. Закончить ныть, начать тренироваться с командой, выдать топ-сезон, затащить «МЮ» в топ-4 в АПЛ и вернуться в Лигу чемпионов, а заодно пошуметь на ЧМ-2022 в Катаре в декабре. А уже потом думать, что делать дальше — контракт с «Юнайтед» истекает летом-2023, но и плацдарм для переговоров будет уже совсем другой.