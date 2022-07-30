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Сегодня, 21:45

«Ливерпуль» обыграл «Сити» в Суперкубке. 80-миллионный новичок сделал разницу, а Холанн промахнулся с метра

Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарвин Нуньес.
Фото Reuters
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Футболисты «Ливерпуля» поздравляют Дарвина Нуньеса с голом.
Фото Reuters
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Новая серия соперничества двух лучших английских клубов осталась за красными.

Не успели любители футбола отойти от эмоциональной развязки АПЛ и финала Кубка Англии, как триумфаторы прошлого сезона вернулись в обновленных составах и разыграли Суперкубок Англии.

Англия. Суперкубок.
30 июл, 19:00. King Power Stadium (Лестер)
Ливерпуль
3:1
Манчестер Сити
Голы
Александр-Арнолд, 21 (1:0), Альварес, 70 (1:1), Салах, 83 (2:1), Нуньес, 90+4 (3:1)
Ливерпуль
Адриан ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд (Милнер, 74) Фабинью Тиагу Алькантара (Кейта, 85) Хендерсон (Эллиотт, 74) Фирмино (Нуньес, 59) Салах (Джонс, 90+5) Диас (Фабиу Карвалью, 90)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Рубен Диаш Аке Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне (Гюндоган, 74) Бернарду Силва Холанн Грилиш (Фоден, 58) Махрез (Альварес, 58)
Предупреждения
Нуньес 90+5’  -  Рубен Диаш 83’
Судьи
Поусон (Англия)

«Ливерпуль» за лето потерял Садио Мане, Неко Уильямса и Дивока Ориги, но пополнил свои ряды нападающим Дарвином Нуньесом из «Бенфики» за 75 миллионов евро и перспективным португальским полузащитником Фабио Карвалью из «Фулхэма».

«Сити» же к концу июля провел довольно спокойную и даже непривычную для себя трансферную кампанию, больше продавая, чем покупая: пришли только Эрлин Холанн из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро и полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс за 48,75 миллиона. В свою очередь, покинули манчестерский клуб Габриэл Жезус, Александр Зинченко (оба ушли в «Арсенал») и Рахим Стерлинг («Челси»).

Команды провели точечную селекцию, но подошли к Суперкубку далеко не в лучшей форме. Из-за осенне-зимнего ЧМ-2022 в Катаре сезоны во многих странах начинаются раньше обычного. Вот и в Англии матч между чемпионом и обладателем Кубка пришелся даже не на август, а на последний уик-энд июля. К тому же из-за финала женского Евро-2022 стадион «Уэмбли» был занят, и «Ливерпуль» с «Сити» играли в «Лестере», что тоже не лучшим образом сказалось на атмосфере и зрелищности.

Эрлин Холанн. Фото Reuters
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Главный новичок «Сити» Холанн ожидаемо вышел в старте, в то время как уругвайский бомбардир Нуньес начал встречу на скамейке «Ливерпуля». Но красным отсутствие форварда не помешало открыть счет. После нескольких опасных атак у ворот Эдерсона «Ливерпулю» решил помочь защитник «горожан» Натан Аке. Голландец на 21-й минуте неудачно подставил голову под удар Трента Александра-Арнольда, после чего мяч от штанги влетел в сетку.

Пропущенный гол немного встрепенул парней Пепа Гвардиолы, и они отодвинули игру ближе к штрафной площади команды Юргена Клоппа. С Холанном в основном играл Виргил ван Дейк. Как результат — только восемь раз норвежский форвард коснулся мяча в первом тайме, но и этого ему хватило для создания опасности у ворот Адриана. Сначала молодой форвард принял передачу Бернарду Силвы, оттолкнул Эндрю Робертсона и пробил по центру ворот. А уже через несколько секунд Холанн не смог удачно подстроиться под фланговый навес и неудачно пробил из вратарской. Будь норвежец в лучшем состоянии, счет неизбежно стал бы равным.

После перерыва на поле стало немного жарче, а матч перестал быть похожим на обычный летний товарняк. Во многом игру раскачало появление на 59-й минуте на поле Нуньеса. В отличие от Холанна, уругваец уже успел наслушаться критики в свой адрес из-за забавных промахов в предсезонке. Даже покер в ворота «Лейпцига» не позволил форварду завоевать место в основе на игру «Сити». Нуньес с первых секунд показал свою мотивацию. Через каких-то пять минут после выхода на газон нападающий запрессинговал защитников, отобрал мяч и, обыгравшись с Джорданом Хендерсоном, вышел один на один с Эдерсоном. Бразилец вовремя выбежал из ворот и не дал уругвайцу забить, отбив мяч физиономией.

В ответ Гвардиола выпустил на поле Хулиана Альвареса. Аргентинский нападающий подписал контракт еще в январе, но остался на полгода в аренде в «Ривер Плейт», и это был его дебют. Ему понадобился один момент, чтобы сравнять счет. На 70-й минуте Фил Фоден с близкого расстояния пробил по воротам и не дал Адриану зафиксировать мяч после отскока. На добивании самым расторопным оказался именно Альварес. Две минуты видеоассистенты рефери рассматривали эпизод на предмет офсайда в момент паса на Фодена, но в итоге засчитали гол.

Футболисты «Ливерпуля» поздравляют Дарвина Нуньеса с голом. Фото Reuters
Футболисты «Ливерпуля» поздравляют Дарвина Нуньеса с голом. Фото Reuters
Фото Reuters

Нуньес решил не отставать и спустя 10 минут пробил в руку Рубену Диашу. После просмотра повтора главный арбитр встречи Крейг Поусон назначил 11-метровый. Мохамед Салах не простил капитана «Сити» за такую оплошность и пробил точно в правый нижний угол.

Несмотря на активность Альвареса и других вышедших на замену игроков «Сити», в концовке матча «Ливерпуль» был ближе к третьему голу, нежели «МС» к ответному. Так в итоге и случилось: красные провели быструю контратаку, в которой отличился Нуньес. 23-летний форвард откликнулся на скидку Робертсона и в прыжке головой отправил мяч головой мимо Эдерсона.

А перед самым свистком Холанн сделал заявку на промах года: норвежец с метра засадил мяч в перекладину, хотя ему никто не мешал. Кажется, в ближайшую неделю он сменит Нуньеса на страницах британских таблоидов. Даже в плане активности уругваец выглядел лучше, что уж говорить о результате.

Впрочем, Суперкубок в Англии — трофей выставочный. Уже через неделю начинается чемпионат, и вот там все будет всерьез.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 5
Локомотив 0
Матч завершен

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 3
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
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