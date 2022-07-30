«Ливерпуль» обыграл «Сити» в Суперкубке. 80-миллионный новичок сделал разницу, а Холанн промахнулся с метра

Новая серия соперничества двух лучших английских клубов осталась за красными.

Не успели любители футбола отойти от эмоциональной развязки АПЛ и финала Кубка Англии, как триумфаторы прошлого сезона вернулись в обновленных составах и разыграли Суперкубок Англии.

«Ливерпуль» за лето потерял Садио Мане, Неко Уильямса и Дивока Ориги, но пополнил свои ряды нападающим Дарвином Нуньесом из «Бенфики» за 75 миллионов евро и перспективным португальским полузащитником Фабио Карвалью из «Фулхэма».

«Сити» же к концу июля провел довольно спокойную и даже непривычную для себя трансферную кампанию, больше продавая, чем покупая: пришли только Эрлин Холанн из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро и полузащитник «Лидса» Келвин Филлипс за 48,75 миллиона. В свою очередь, покинули манчестерский клуб Габриэл Жезус, Александр Зинченко (оба ушли в «Арсенал») и Рахим Стерлинг («Челси»).

Команды провели точечную селекцию, но подошли к Суперкубку далеко не в лучшей форме. Из-за осенне-зимнего ЧМ-2022 в Катаре сезоны во многих странах начинаются раньше обычного. Вот и в Англии матч между чемпионом и обладателем Кубка пришелся даже не на август, а на последний уик-энд июля. К тому же из-за финала женского Евро-2022 стадион «Уэмбли» был занят, и «Ливерпуль» с «Сити» играли в «Лестере», что тоже не лучшим образом сказалось на атмосфере и зрелищности.

Эрлин Холанн. Фото Reuters

Главный новичок «Сити» Холанн ожидаемо вышел в старте, в то время как уругвайский бомбардир Нуньес начал встречу на скамейке «Ливерпуля». Но красным отсутствие форварда не помешало открыть счет. После нескольких опасных атак у ворот Эдерсона «Ливерпулю» решил помочь защитник «горожан» Натан Аке. Голландец на 21-й минуте неудачно подставил голову под удар Трента Александра-Арнольда, после чего мяч от штанги влетел в сетку.

Пропущенный гол немного встрепенул парней Пепа Гвардиолы, и они отодвинули игру ближе к штрафной площади команды Юргена Клоппа. С Холанном в основном играл Виргил ван Дейк. Как результат — только восемь раз норвежский форвард коснулся мяча в первом тайме, но и этого ему хватило для создания опасности у ворот Адриана. Сначала молодой форвард принял передачу Бернарду Силвы, оттолкнул Эндрю Робертсона и пробил по центру ворот. А уже через несколько секунд Холанн не смог удачно подстроиться под фланговый навес и неудачно пробил из вратарской. Будь норвежец в лучшем состоянии, счет неизбежно стал бы равным.

После перерыва на поле стало немного жарче, а матч перестал быть похожим на обычный летний товарняк. Во многом игру раскачало появление на 59-й минуте на поле Нуньеса. В отличие от Холанна, уругваец уже успел наслушаться критики в свой адрес из-за забавных промахов в предсезонке. Даже покер в ворота «Лейпцига» не позволил форварду завоевать место в основе на игру «Сити». Нуньес с первых секунд показал свою мотивацию. Через каких-то пять минут после выхода на газон нападающий запрессинговал защитников, отобрал мяч и, обыгравшись с Джорданом Хендерсоном, вышел один на один с Эдерсоном. Бразилец вовремя выбежал из ворот и не дал уругвайцу забить, отбив мяч физиономией.

В ответ Гвардиола выпустил на поле Хулиана Альвареса. Аргентинский нападающий подписал контракт еще в январе, но остался на полгода в аренде в «Ривер Плейт», и это был его дебют. Ему понадобился один момент, чтобы сравнять счет. На 70-й минуте Фил Фоден с близкого расстояния пробил по воротам и не дал Адриану зафиксировать мяч после отскока. На добивании самым расторопным оказался именно Альварес. Две минуты видеоассистенты рефери рассматривали эпизод на предмет офсайда в момент паса на Фодена, но в итоге засчитали гол.

Футболисты «Ливерпуля» поздравляют Дарвина Нуньеса с голом. Фото Reuters Фото Reuters

Нуньес решил не отставать и спустя 10 минут пробил в руку Рубену Диашу. После просмотра повтора главный арбитр встречи Крейг Поусон назначил 11-метровый. Мохамед Салах не простил капитана «Сити» за такую оплошность и пробил точно в правый нижний угол.

Несмотря на активность Альвареса и других вышедших на замену игроков «Сити», в концовке матча «Ливерпуль» был ближе к третьему голу, нежели «МС» к ответному. Так в итоге и случилось: красные провели быструю контратаку, в которой отличился Нуньес. 23-летний форвард откликнулся на скидку Робертсона и в прыжке головой отправил мяч головой мимо Эдерсона.

А перед самым свистком Холанн сделал заявку на промах года: норвежец с метра засадил мяч в перекладину, хотя ему никто не мешал. Кажется, в ближайшую неделю он сменит Нуньеса на страницах британских таблоидов. Даже в плане активности уругваец выглядел лучше, что уж говорить о результате.

Впрочем, Суперкубок в Англии — трофей выставочный. Уже через неделю начинается чемпионат, и вот там все будет всерьез.