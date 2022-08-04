Роналду грустит в Манчестере, а команды из Лондона собрались за титулом АПЛ. Кого опасаться «Сити» и «Ливерпулю»?

Вы удивитесь, но «Тоттенхэм» — третий фаворит турнира.

В прошлом сезоне фанаты по всему миру наблюдали за космической развязкой в английском футболе. Чемпионский кубок в последние 15 минут матча заключительного тура вырвал «Манчестер Сити», тем самым еще сильнее разозлив ребят из Ливерпуля. Можно не сомневаться, что эти команды снова поведут борьбу за трофей. Но кто еще составит им конкуренцию?

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АПЛ-2022/23: прогноз и ставка на фаворитов турнира

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола этим летом начнет шестой сезон во главе «горожан», и пока арабские шейхи могут быть довольны результатами команды. Под руководством испанца «Сити» стал первой и почти безальтернативной силой в Англии — с ним команда взяла четыре чемпионских титула. Но время идет, а руководство жаждет глобального превосходства в футболе.

Ни для кого не секрет, что уже несколько лет «Ман Сити» гоняется за кубком Лиги чемпионов, но тот все время ускользает. При этом в последние сезоны «горожане» были очень близки к успеху: играли в финале, но уступили «Челси», а в 2022 году нелепо упустили преимущество над «Реалом» в 1/2.

Эрлинг Холанн в Суперкубке Англии. Фото Global Look Press

Ради достижения цели клуб подписал одного из самых перспективных форвардов мира — норвежца Эрлинга Холанна. С ним клуб теоретически станет сильнее, но практически будет ясно позже. 22-летний нападающий привык играть на открытом пространстве, а теперь будет завершать атаки в плотном окружении соперников. Возможно, такая непривычная стихия не пойдет на пользу ни самому Холанну, ни его новому клубу.

Учитывая, что в первую очередь «Сити» будет заряжен на победу в Европе, задача выиграть чемпионат может отойти на второй план. И этим с удовольствием воспользуются другие команды. А пока на очередной триумф «горожан» аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 1.75.

«Ливерпуль»

Красные несколько лет преследуют конкурентов из Манчестера, но опередили их только однажды — в сезоне-2019/20. При этом парни Юргена Клоппа преуспели в Лиге чемпионов: трижды за пять лет дошли до финала и в шестой раз выиграли титул. Для них очередная победа в Европе важна, но не так принципиальна.

Учитывая последние успехи во внутренних Кубках, «Ливерпуль» в целом может сосредоточиться на выполнении одной миссии — любыми усилиями выкрасть корону из лап «Сити». У мерсисайдцев для этого есть все рычаги и возможности, но главное — нужно избежать эпидемии травм, которые очень мешали добиться результата в последние годы.

А на победу красных можно поставить за 3.40.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» — третьи фавориты АПЛ, по мнению аналитиков (котировка — 14.0). Не в последнюю очередь из-за Антонио Конте: итальянец остался на севере Лондона на второй год, хотя часто покидает место работы, если его что-то не устраивает. Но, учитывая, какую трансферную кампанию этим летом провел «Тоттенхэм», можно предположить, что Конте продавил скупердяя Леви и силой выжал из него деньги.

Антонио Конте. Фото Global Look Press

Президент «шпор» редко дает много на трансферы, но этим летом он выделил 100 млн евро. На них лондонцы подписали центрального полузащитника «Брайтона» Биссума, защитника «Мидлсбро» Спенса, а главное — форварда «Эвертона» Ришарлисона, который будет зажигать с Соном и Кейном. Также бесплатно в команду пришел хорват Перишич, но на него тоже наверняка пришлось потратиться — подписные никто не отменял. Ну и не забываем про защитника Лангле из «Барсы».

Усиление шикарное, и оно, с учетом и без того серьезной обоймы, сделало «Тоттенхэм» одним из главных соперников «Сити».

«Челси»

На победу синих можно поставить за 16.0, но пока этот коэффициент выглядит как насмешка над реальностью. Вместе с Абрамовичем, Грановской и Чехом клуб потерял весь центр защиты (ушли Кристенсен и Рюдигер), может расстаться с Алонсо и Аспиликуэтой (их контракты через год истекут, стоит продать уже сейчас), а еще отдал обратно в «Интер» Лукаку. В клубе хаос, Вернер просится в другую команду, а Томас Тухель в шоке от бездействий нового владельца.

Новый сезон «Челси» начнет с Рахимом Стерлингом и Калиду Кулибали, но парочка новичков не панацея от глобальных проблем с составом. Конечно, шанс усилиться еще есть, но на старте АПЛ синим будет очень тяжело. А потеря нескольких очков может в итоге стоить очень много на финише розыгрыша.

«Арсенал»

Руководство «канониров» пошло ва-банк и потратило неприлично много в межсезонье — аж 132 млн евро. Но свежие футболисты уже оправдывают свое появление в Лондоне: например, Жезус забил семь мячей в пяти товарищеских играх.

В «Арсенале» все молодые — и тренер (Артете всего 40 лет), и средний возраст состава (24.7, второй в АПЛ после «Лидса»). С одной стороны, этой команде еще рано становиться лучшей в чемпионате, но с другой — на «физике» и задоре «канониры» вполне могут преподнести сюрприз. А поставить на них можно за 30.0.

«МЮ»

За те же 30.0 идет чемпионство манкунианцев. Но «МЮ» — еще большая загадка, чем «Челси» Тухеля. Клуб начнет новый сезон с перспективным и интересным тренером Тен Хагом, который работал над огранкой бриллианта под названием «Аякс». Но без Матича и Погба. А еще с проблемным и негативным Роналду.

Похоже, португалец не покинет «Олд Траффорд» этим летом, а с ним Тен Хагу придется непросто: нужно будет либо перестроить игру под суперзвезду, но не добиться результата, либо слушать его недовольство в интервью. В любом случае атмосфера вокруг клуба будет напряженной, а это вряд ли способствует достижению больших целей.

Прогноз от «СЭ»: «Манчестер Сити» не станет чемпионом АПЛ-2022/23? за 2.08.

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