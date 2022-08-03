«Тоттенхэм» ведет переговоры о подписании защитника «Фиорентины» Миленковича

«Тоттенхэм» заинтересован в приобретении защитника «Фиорентины» Николы Миленковича, сообщает Tuttosport.

По информации источника, итальянская команда оценивает 24-летнего игрока в 32 миллиона фунтов стерлингов (38,4 миллиона евро). «Тоттенхэм» уже связался с «Фиорентиной» по поводу возможного перехода.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» хочет сохранить Миленковича и предложила ему новый контракт, до конца июня 2025 года, с повышенной зарплатой — 3,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне защитник забил 3 гола в 38 матчах за «Фиорентину». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 20 миллионов евро.