Кулибали рассказал, что давно мог оказаться в АПЛ

Новичок «Челси» Калиду Кулибали рассказал, что давно мог оказаться в АПЛ. Сенегалец перешел в английский клуб этим летом из «Наполи» за 38 миллионов евро.

«Я давно мог оказаться в АПЛ, но подходящее время наступило только сейчас. Может, тогда я был не готов, я не хотел уходить со скандалом, да и никогда не буду вести себя подобным образом. Этим летом было подходящее время для того, чтобы покинуть «Наполи», — цитирует Кулибали официальный сайт «Челси».

16 июля лондонский клуб объявил о заключении контракта с 31-летним сенегальцем до конца июня 2026 года.

Кулибали выступал за «Наполи» с июля 2014 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 34 матчах за неаполитанцев.