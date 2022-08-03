Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:23

Кулибали рассказал, что давно мог оказаться в АПЛ

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Новичок «Челси» Калиду Кулибали рассказал, что давно мог оказаться в АПЛ. Сенегалец перешел в английский клуб этим летом из «Наполи» за 38 миллионов евро.

«Я давно мог оказаться в АПЛ, но подходящее время наступило только сейчас. Может, тогда я был не готов, я не хотел уходить со скандалом, да и никогда не буду вести себя подобным образом. Этим летом было подходящее время для того, чтобы покинуть «Наполи», — цитирует Кулибали официальный сайт «Челси».

16 июля лондонский клуб объявил о заключении контракта с 31-летним сенегальцем до конца июня 2026 года.

Кулибали выступал за «Наполи» с июля 2014 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 34 матчах за неаполитанцев.

ФК Наполи
ФК Челси
Калиду Кулибали
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред холестерина, пять мифов о холестерине в крови
Какой срок запросит прокурор для Бриттни Грайнер? И на кого ее хотят обменять? Баскетболистка из США скоро в суде узнает свою судьбу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» не готов заплатить 50 миллионов евро за Дюмфриса

«Тоттенхэм» ведет переговоры о подписании защитника «Фиорентины» Миленковича
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости