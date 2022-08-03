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Кулибали о словах президента «Наполи» об отъезде игроков в сборные: «Я его уважаю, но так говорить нельзя»

Кулибали отреагировал на высказывание президента «Наполи» об отъезде игроков в сборные
Руслан Минаев
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Новичок «Челси» Калиду Кулибали отреагировал на слова президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса о том, что он больше не будет покупать африканцев из-за постоянных вызовов в сборную посреди сезона.

«Это его мнение. Для меня самое главное — уважать всех. Я всегда отношусь ко всем с уважением. Когда я играл в «Наполи», я выступал и за Сенегал, и выиграл Кубок Африки.

Для клуба это был трудный момент, когда мы уезжали на Кубок Африки, но мы его выиграли и я очень счастлив, что так произошло. Мы должны уважать национальные сборные. Нельзя так говорить об африканских командах. Но я уважаю мнение Де Лаурентиса.

Просили ли меня в «Наполи» пропустит игры сборной? Нет, никогда», — цитирует Кулибали пресс-служба «Челси».

Кулибали выступал за «Наполи» с июля 2014 года. 16 июля лондонский клуб объявил о заключении контракта с 31-летним сенегальцем до конца июня 2026 года.

Футбол
ФК Наполи
ФК Челси
Аурелио Де Лаурентис
Калиду Кулибали
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