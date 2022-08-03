Кулибали о словах президента «Наполи» об отъезде игроков в сборные: «Я его уважаю, но так говорить нельзя»
Новичок «Челси» Калиду Кулибали отреагировал на слова президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса о том, что он больше не будет покупать африканцев из-за постоянных вызовов в сборную посреди сезона.
«Это его мнение. Для меня самое главное — уважать всех. Я всегда отношусь ко всем с уважением. Когда я играл в «Наполи», я выступал и за Сенегал, и выиграл Кубок Африки.
Для клуба это был трудный момент, когда мы уезжали на Кубок Африки, но мы его выиграли и я очень счастлив, что так произошло. Мы должны уважать национальные сборные. Нельзя так говорить об африканских командах. Но я уважаю мнение Де Лаурентиса.
Просили ли меня в «Наполи» пропустит игры сборной? Нет, никогда», — цитирует Кулибали пресс-служба «Челси».
Кулибали выступал за «Наполи» с июля 2014 года. 16 июля лондонский клуб объявил о заключении контракта с 31-летним сенегальцем до конца июня 2026 года.
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|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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|0-0
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14
|Астон Вилла
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|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
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|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0-0
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17
|Лидс
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|0-0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
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19
|Борнмут
|0
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -