Тен Хаг — об уходе Роналду в раздевалку: «Я разберусь с этим завтра»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии прокомментировал решение нападающего Криштиану Роналду уйти в раздевалку.

37-летний португалец покинул скамейку своей команды, когда на 89-й минуте встречи были сделаны две замены и он не вышел на поле.

«Я видел Роналду, но мы не разговаривали. Я разберусь с этим завтра, а не сегодня. Мы празднуем эту победу, и теперь нам нужно восстановиться к «Челси» в субботу», — приводит Sky Sports слова тен Хага.