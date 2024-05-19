«Манчестер Сити» и «Арсенал» в споре за титул: кто заберет чемпионство? Live!

В чемпионате Англии проходит последний, 38-й тур.

Все матчи заключительного тура проходят в одно время. В двух из них решается судьба чемпионского титула. «Манчестер Сити», который сейчас является лидером АПЛ, дома принимает «Вест Хэм». «Арсенал», идущий вторым, на своем поле встречается с «Эвертоном».

«Манчестер Сити» (88 очков в 37 матчах) опередит «Арсенал» (86), если:

— одержит победу

— сыграет вничью или проиграет, а «Арсенал» не выиграет

«Арсенал» станет чемпионом:

— если победит, а «Манчестер Сити» — нет

При равенстве очков «Арсенал» опередит «Ман Сити» за счет лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах чемпионата. Перед туром — +61 (89-28) у «Арсенала» против +60 (93-33) у «Манчестер Сити».