АПЛ: расписание и результаты матчей 38 тура чемпионата Англии

В воскресенье, 19 мая состоится последний 38-й тур чемпионата Англии, по результатам которого будет определен чемпион АПЛ. В этот день запланировано 10 матчей. «СЭ» публикует расписание игрового дня. Время начала — московское.

АПЛ: расписание и результаты матчей 38 тура

19 мая, воскресенье

18:00. «Лутон» — «Фулхэм»

18:00. «Шеффилд Юнайтед» — «Тоттенхэм»

18:00. «Арсенал» — «Эвертон»

18:00. «Брентфорд» — «Ньюкасл»

18:00. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»

18:00. «Бернли» — «Ноттингем Форест»

18:00. «Челси» — «Борнмут»

18:00. «Кристал Пэлас» — «Астон Вилла»

18:00. «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

18:00. «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

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