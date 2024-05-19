Клопп – о 115 финансовых нарушениях «Манчестер Сити»: «Конечно, я хотел бы знать, виновны ли они»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал обвинения в адрес «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил.

«Все знают о 115 нарушениях, но я понятия не имею, что это значит. Я знаю только число. Что бы ни произошло в «Манчестер Сити», Пеп Гвардиола – лучший менеджер в мире, это действительно важно.

Если вы поставите любого другого менеджера в этот клуб, они не выиграют АПЛ четыре раза подряд. Это зависит от него и его футболистов. Означает ли это, что они могут делать все, что хотят? Нет. Но я не знаю, что они сделали – если они что-то и сделали, я здесь не для того, чтобы что-то утверждать.

Конечно, я хотел бы когда-то узнать, виновен ли «Сити». Все хотят это знать. Но я уже буду в другом месте», – приводит слова Клоппа The Daily Mirror.

АПЛ официально обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в начале 2023 года. Утверждалось, что клуб допускал нарушения с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Само расследование было запущено еще в 2018 году.

После 37 туров «Манчестер Сити» с 88 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на два очка. «Ливерпуль» (79 очков) занимает третью позицию.