«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в заключительном туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Брайтоном» в матче 38-го тура АПЛ — 2:0.

Победу «красным дьяволом» принесли голы Диого Далота на 74-й минуте и Расмуса Хойлунда на 88-й.

«МЮ» с 60 очками финишировал на 8-м месте в чемпионате Англии сезона-2023/24. «Брайтон» набрал 48 баллов и занял 11-ю строчку.

Другой матч дня завершился победой «Ноттингема» над «Бернли» со счетом 2:1. «Ньюкасл» на выезде обыграл «Брентфорд» (4:2). «Лутон» дома проиграл «Фулхэму» (2:4).

«Лутон» (26) занял 18-е место в турнирной таблице, «Бернли» (24) — 19-е. Обе команды вылетели в Чемпионшип по итогам сезона.