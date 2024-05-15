«Манчестер Сити» — почти чемпион. Расклады титульной гонки АПЛ перед последним туром
В перенесенном матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» впервые победил «Тоттенхэм» на новом стадионе «шпор» (2:0). Но прерванная серия — не главная радость команды Гвардиолы. Благодаря победе «Сити» вышел на первое место, и теперь расклады в гонке за титул меняются.
«Манчестер Сити» — 88 очков
Что нужно для чемпионства: победа (в определенном случае можно сыграть вничью или проиграть)
У «горожан» ситуация упрощается. Для очередного трофея Гвардиоле достаточно дома победить «Вест Хэм» в последнем туре. Можно даже сыграть вничью или проиграть — но только в том случае, если «Арсенал» оступится с «Эвертоном».
Учитывая, что «Вест Хэм» с начала весны одержал всего три победы в рамках АПЛ, а в последних пяти матчах совладал только с «Лутоном» (3:1), и при этом дважды крупно уступил, для Хосепа Гвардиолы есть хорошие новости. Турнирных задач у «Вест Хэма» нет, так что фаворит в матче очевиден. В матче против «молотобойцев» можно не только спокойно выиграть чемпионство, но и для престижа поправить разницу мячей на лучшую в стране.
«Арсенал» — 86 очков
Что нужно для чемпионства: только победа + потеря очков «Ман Сити»
Интриги не получилось — так как «Сити» победил «шпор», инициатива теперь у команды Пепа Гвардиолы. У «Арсенала» есть два чемпионских сценария, и в обоих у лондонцев не главная роль. При любых раскладах «канонирам» нужна домашняя победа над «Эвертоном» в последнем туре, а дальше уже все в руках «Сити».
Если «горожане» проиграют «Вест Хэму» — «Арсенал» чемпион. Интереснее будет, если «Сити» сыграет вничью — тогда считать будут разницу мячей. Перед 38-м туром счет 61:60 в пользу лондонцев, так что в случае ничьей в матче конкурента «канониры» станут чемпионами.
Правда, с победой над «Эвертоном» могут возникнуть некоторые проблемы — «ириски» уже месяц на ходу. После позора с «Челси» (0:6) футболисты Шона Дайча собрались и за пять последних туров АПЛ пропустили всего один мяч, одержав четыре «сухие» победы при одной ничьей (1:1 с «Лутоном»). Одолели даже «Ливерпуль» (2:0), а ведь команде Клоппа тогда было за что бороться! Так что «Арсеналу» нужно сохранить концентрацию.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|27
|7
|3
|93-33
|88
|
2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89-28
|86
|
3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84-41
|79
|
4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76-56
|68
|
5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71-61
|63
|
6
|Ньюкасл
|36
|17
|6
|13
|79-57
|57
|
7
|Челси
|36
|16
|9
|11
|73-61
|57
|
8
|МЮ
|36
|16
|6
|14
|52-56
|54
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|36
|12
|12
|12
|54-58
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|2 : 0
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 1
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|5 : 2
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|1 : 3
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|0 : 2
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|33
|1
|8
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|34
|1
|8