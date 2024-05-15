«Канонирам» пора болеть за «Вест Хэм».

В перенесенном матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Сити» впервые победил «Тоттенхэм» на новом стадионе «шпор» (2:0). Но прерванная серия — не главная радость команды Гвардиолы. Благодаря победе «Сити» вышел на первое место, и теперь расклады в гонке за титул меняются.

«Манчестер Сити» — 88 очков

Что нужно для чемпионства: победа (в определенном случае можно сыграть вничью или проиграть)

У «горожан» ситуация упрощается. Для очередного трофея Гвардиоле достаточно дома победить «Вест Хэм» в последнем туре. Можно даже сыграть вничью или проиграть — но только в том случае, если «Арсенал» оступится с «Эвертоном».

Учитывая, что «Вест Хэм» с начала весны одержал всего три победы в рамках АПЛ, а в последних пяти матчах совладал только с «Лутоном» (3:1), и при этом дважды крупно уступил, для Хосепа Гвардиолы есть хорошие новости. Турнирных задач у «Вест Хэма» нет, так что фаворит в матче очевиден. В матче против «молотобойцев» можно не только спокойно выиграть чемпионство, но и для престижа поправить разницу мячей на лучшую в стране.

«Арсенал» — 86 очков

Что нужно для чемпионства: только победа + потеря очков «Ман Сити»

Интриги не получилось — так как «Сити» победил «шпор», инициатива теперь у команды Пепа Гвардиолы. У «Арсенала» есть два чемпионских сценария, и в обоих у лондонцев не главная роль. При любых раскладах «канонирам» нужна домашняя победа над «Эвертоном» в последнем туре, а дальше уже все в руках «Сити».

Если «горожане» проиграют «Вест Хэму» — «Арсенал» чемпион. Интереснее будет, если «Сити» сыграет вничью — тогда считать будут разницу мячей. Перед 38-м туром счет 61:60 в пользу лондонцев, так что в случае ничьей в матче конкурента «канониры» станут чемпионами.

Правда, с победой над «Эвертоном» могут возникнуть некоторые проблемы — «ириски» уже месяц на ходу. После позора с «Челси» (0:6) футболисты Шона Дайча собрались и за пять последних туров АПЛ пропустили всего один мяч, одержав четыре «сухие» победы при одной ничьей (1:1 с «Лутоном»). Одолели даже «Ливерпуль» (2:0), а ведь команде Клоппа тогда было за что бороться! Так что «Арсеналу» нужно сохранить концентрацию.