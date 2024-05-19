Алдонин: «Последние годы «Арсенал» как никогда близок к чемпионству»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Арсеналом» и «Эвертоном», который пройдет в рамках 38-го тура АПЛ.

«Арсенал» представляет очень серьезную силу в этом сезоне. Конкуренцию навязывают прилично. Если «Ливерпуль» подсел, то «Арсенал» являлся основным конкурентом. Почему «Арсенал» никак не придет к своему чемпионству — вопрос сложности чемпионата. Потому что приходится разрываться между лигой чемпионов, матчами сборной и чемпионатом страны. «Арсенал» «Арсеналу» рознь. Когда клуб был при Венгере, помним, как команда обыгрывала всех. А дальше была смена поколений «Арсенала». Но последние годы «Арсенал» близок как никогда к чемпионству. Но когда есть такой «Сити» крайне затруднительно думать, что можешь стать чемпионом. В матче против «Эвертона» подопечные Микеля Артеты могут рассчитывать на победу. Но тут уже все зависит от «Сити» и чемпионской гонки. А по игре «Арсенал», безусловно, хорош», — сказал Алдонин ODDS.ru.

После 37 туров «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 2 очка. В заключительном туре лондонская команда сыграет с «Эвертоном», а «Сити» — с «Вест Хэмом».