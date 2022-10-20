Бывший защитник сборной Англии Миллс назвал поведение Роналду предосудительным

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллс назвал поведение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в конце матча 12-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:0) предосудительным.

37-летний португалец покинул скамейку запасных своей команды, когда на 89-й минуте встречи были сделаны две замены и он не вышел на поле.

«Если Роналду сделал это, это абсолютный позор. Он явно думает, что он важнее, чем футбольный клуб», — цитирует Sky Sports Миллс.