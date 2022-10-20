Роналду демонстративно ушел со скамейки запасных после замен тен Хага в конце матча с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остался недоволен концовкой матча 12-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:0).

37-летний португалец демонстративно покинул скамейку запасных и отправился в раздевалку. Он остался недоволен последними заменами Эрика тен Хага. Главный тренер «МЮ» заменил Джейдона Санчо и Каземиру на Этнони Элангу и Кристиана Эриксена.

Как сообщает Mirror, Роналду остался недоволен тем, что тен Хаг так и не выпустил его на поле. В прошлом сезоне португалец сделал хет-трик в игре со «шпорами» (3:2).

«Манчестер Юнайтед» одержал победу и продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей в премьер-лиге и идет на 5-м месте в таблице.