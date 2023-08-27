Собослаи: «Я хочу выиграть все трофеи с «Ливерпулем» в этом сезоне»

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи поделился ожиданиями от борьбы за трофеи в текущем сезоне.

«Если меня спросят, хочу ли я выиграть АПЛ, конечно, я хочу выиграть ее. То же самое про Кубок Англии и Лигу Европы. Все, что мы можем выиграть в этом сезоне. Я хочу выиграть все, потому что никто не собирается спрашивать тебя, каково это – быть вторым.

Я всегда мыслю так. Даже если это сложно – в премьер-лиге есть очень хорошие команды, но мы также очень хороши, у нас очень хороший тренер и игроки. Мы собираемся сделать все возможное, и в конце я хочу быть первым», – цитирует Собослаи The Guardian.

22-летний венгр перешел в «Ливерпуль» из «Лейпцига» в летнее трансферное окно. Он провел за мерсисайдцев два матча в АПЛ, не отличившись результативными действиями.