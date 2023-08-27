Постекоглу — о тактике «Тоттенхэма»: «Я просто скопировал Гвардиолу!»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о тактике команды под его руководством.

26 августа «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ (2:0). Перед матчем бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, сейчас работающий экспертом на ТВ, заявил, что «Тоттенхэм», как и многие другие команды, скопировал идею главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы с подключением крайних защитников в центр поля.

«Я просто скопировал Пепа, приятель! Мы много работаем над этим. Иногда дело в инстинктах, но мы пытаемся создать систему, которая была бы настолько гибкой, насколько это возможно. Если в зоне есть свободное место, забудь, что ты крайний защитник, ты футболист в космосе, так что заполняй космос, а потом мы должны убедиться, что закрываем оставшиеся пробелы», — приводит слова Постекоглу Mirror.

«Тоттенхэм» с 7 очками занимает второе место в АПЛ после трех туров.