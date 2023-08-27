Постекоглу — о тактике «Тоттенхэма»: «Я просто скопировал Гвардиолу!»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о тактике команды под его руководством.
26 августа «Тоттенхэм» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 3-го тура АПЛ (2:0). Перед матчем бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, сейчас работающий экспертом на ТВ, заявил, что «Тоттенхэм», как и многие другие команды, скопировал идею главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы с подключением крайних защитников в центр поля.
«Я просто скопировал Пепа, приятель! Мы много работаем над этим. Иногда дело в инстинктах, но мы пытаемся создать систему, которая была бы настолько гибкой, насколько это возможно. Если в зоне есть свободное место, забудь, что ты крайний защитник, ты футболист в космосе, так что заполняй космос, а потом мы должны убедиться, что закрываем оставшиеся пробелы», — приводит слова Постекоглу Mirror.
«Тоттенхэм» с 7 очками занимает второе место в АПЛ после трех туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Вест Хэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
8
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
9
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
11
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
13
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
15
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
19
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
20
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|3 : 0
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|0 : 2
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 2
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|3 : 2
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|- : -
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|3
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Хулио Энкисо
Брайтон
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Джо Уорралл
Ноттингем Форест
|3
|1
|0