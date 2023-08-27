Джо Коул назвал переход Мэддисона в «Тоттенхэм» лучшим трансфером лета
Бывший игрок сборной Англии Джо Коул высказался о трансфере полузащитника Джеймса Мэддисона в «Тоттенхэм».
«Чем больше я думаю об этом трансфере, тем больше мне кажется, что он может стать лучшим подписанием лета», — цитирует Коула Eurosport.
26-летний англичанин в летнее трансферное окно перешел в «Тоттенхэм» из «Лестера». Он провел за «шпор» 3 матча в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
2
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Вест Хэм
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
4
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
5
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Ман. Сити
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
8
|Ливерпуль
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
9
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
11
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Ньюкасл
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
13
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
15
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Лутон Таун
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
19
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
20
|Шеффилд Юн.
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
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10 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|3 : 0
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|0 : 2
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|2 : 2
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|1 : 1
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|26.08
|17:00
|
МЮ – Нот. Форест
|3 : 2
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|1 : 3
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
|- : -
|27.08
|16:00
|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
|- : -
|27.08
|18:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|3
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Хулио Энкисо
Брайтон
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Джо Уорралл
Ноттингем Форест
|3
|1
|0
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