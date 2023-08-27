Джо Коул назвал переход Мэддисона в «Тоттенхэм» лучшим трансфером лета

Бывший игрок сборной Англии Джо Коул высказался о трансфере полузащитника Джеймса Мэддисона в «Тоттенхэм».

«Чем больше я думаю об этом трансфере, тем больше мне кажется, что он может стать лучшим подписанием лета», — цитирует Коула Eurosport.

26-летний англичанин в летнее трансферное окно перешел в «Тоттенхэм» из «Лестера». Он провел за «шпор» 3 матча в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.