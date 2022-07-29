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«Через некоторое время он заставит вас всех молчать». Сестра Роналду обратилась к хейтерам португальца

Иван Шитик
Корреспондент
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Сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Элма Авейру опубликовала новый пост в социальных сетях, вновь обратившись к фанатам 37-летнего португальца.

Она выложила видео с голом Роналду за «Реал» в ворота «Ювентуса» (4:1) в финале Лиги чемпионов-2017.

«Можете продолжать повторять как попугаи, через некоторое время он заставит вас всех молчать. Терпение», — гласит подпись под постом.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец намерен покинуть манкунианский клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
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14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
6.08 17:00
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 - : -
6.08 17:00
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 - : -
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