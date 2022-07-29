«Через некоторое время он заставит вас всех молчать». Сестра Роналду обратилась к хейтерам португальца

Сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Элма Авейру опубликовала новый пост в социальных сетях, вновь обратившись к фанатам 37-летнего португальца.

Она выложила видео с голом Роналду за «Реал» в ворота «Ювентуса» (4:1) в финале Лиги чемпионов-2017.

«Можете продолжать повторять как попугаи, через некоторое время он заставит вас всех молчать. Терпение», — гласит подпись под постом.

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец намерен покинуть манкунианский клуб, так как хочет играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.