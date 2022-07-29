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Сегодня, 17:29

Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч против «Атлетико». Он не полетит с «МЮ» в Осло

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч против «Атлетико», сообщает The Telegraph.

37-летний португалец не полетит в Осло вместе с командой, которая проведет в столице Норвегии товарищеский матч против «испанского клуба.

Роналду только недавно присоединился к команде и пока не набрал должную форму. Напомним, что португалец пропустил все предсезонное турне клуба по Тайланду и Австралии.

Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть английский клуб из-за желания играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Криштиану Роналду
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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5
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
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 - : -
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