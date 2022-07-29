Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч против «Атлетико». Он не полетит с «МЮ» в Осло

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустит товарищеский матч против «Атлетико», сообщает The Telegraph.

37-летний португалец не полетит в Осло вместе с командой, которая проведет в столице Норвегии товарищеский матч против «испанского клуба.

Роналду только недавно присоединился к команде и пока не набрал должную форму. Напомним, что португалец пропустил все предсезонное турне клуба по Тайланду и Австралии.

Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть английский клуб из-за желания играть в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.