Полузащитник Каллум Хадсон-Одои может покинуть «Челси»

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои может покинуть клуб этим летом. Синие готовы расстаться с 21-летним футболистом, сообщает Daily Mail.

Хадсон-Одои не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля. Так что если клуб получит выгодное предложение по игроку, то руководство удерживать футболиста не станет.

Напомним, что Каллум Хадсон-Одои прошлым летом мог уйти в аренду в дортмундскую «Боруссию», но Тухель не отпустил англичанина в свою бывшую команду.

В прошлом сезоне АПЛ хавбек провел 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.