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Сегодня, 12:44

Сегодня Криштиану Роналду проведет переговоры с тен Хагом на базе «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня посетит клубную базу, сообщает Sky Sports.

По данным источника, 37-летний португалец встретится с новым главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, чтобы обсудить свое будущее в команде.

Издание сообщает, что клуб не ищет замену Роналду, при этом сам форвард настроен на то, чтобы уйти, — он хочет перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года.

Вчера сообщалось, что у нападающего также запланирована встреча с руководством «Манчестер Юнайтед». Футболистом интересуются «Челси», «Бавария» и «Атлетико».

Источник: https://www.skysports.com/transfer-centre
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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