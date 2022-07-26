Сегодня Криштиану Роналду проведет переговоры с тен Хагом на базе «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня посетит клубную базу, сообщает Sky Sports.
По данным источника, 37-летний португалец встретится с новым главным тренером «МЮ» Эриком тен Хагом, чтобы обсудить свое будущее в команде.
Издание сообщает, что клуб не ищет замену Роналду, при этом сам форвард настроен на то, чтобы уйти, — он хочет перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года.
Вчера сообщалось, что у нападающего также запланирована встреча с руководством «Манчестер Юнайтед». Футболистом интересуются «Челси», «Бавария» и «Атлетико».
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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|0-0
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16
|Эвертон
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|0-0
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17
|Лидс
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|0-0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -