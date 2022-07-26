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Роналду с агентом Мендешем приехали на базу «МЮ». На встрече присутствует Фергюсон

Роналду с агентом прибыл на базу «МЮ», чтобы обсудить свое будущее
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду прибывает на базу «МЮ».
Фото Sky Sports.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем прибыли на базу клуба в Кэррингтоне, сообщает Sky Sports.

На встрече 37-летний португалец обсудит свое будущее в клубе с наставником манкунианцев Эриком тен Хагом. В переговорах участвует бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, который приехал в одно время с Роналду.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года.

Вчера сообщалось, что у нападающего также запланирована встреча с руководством «Манчестер Юнайтед». Футболистом интересуются «Челси», «Бавария» и «Атлетико».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Алекс Фергюсон
Жорже Мендеш
Эрик тен Хаг
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