Яя Туре и Джермейн Дефо станут тренерами в академии «Тоттенхэма»

Яя Туре и Джермейн Дефо в ближайшее время станут тренерами в академии «Тоттенхэма», сообщает Evening Standard.

«Шпоры» ведут работу по перестройке клубной академии. Для Дефо и Туре выделят по отдельной команде определенного возраста.

Джермейн Дефо выступал за «Тоттенхэм» с 2004 по 2008 и с 2009 по 2014 год. 39-летний англичанин завершил карьеру в марте 2022 года.

39-летний Туре закончил карьеру футболиста в 2020 году. С июня по декабрь 2021 года он работал ассистентом главного тренера в «Ахмате».