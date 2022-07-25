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Сегодня, 21:30

Криштиану Роналду вернулся в Манчестер. Он проведет встречу с руководством «МЮ»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий Криштиану Роналду вернулся в Манчестер, сообщает The Athletic.

Игрок в ближайшее время обсудит с «Манчестер Юнайтед» свое будущее. Также у него состоится разговор с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Daily Mail сообщал, что нападающий «МЮ» готов перейти в «Атлетико». Также информировалось, что мадридский клуб готов прекратить сотрудничество с форвардом Антуаном Гризманном ради подписания 37-летнего португальца.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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