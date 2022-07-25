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«Челси», «Бавария» и «Атлетико» сохраняют интерес к Криштиану Роналду

Иван Шитик
Корреспондент
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«Челси» все еще сохраняет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, рассказал журналист Фабрицио Романо.

«Челси» предлагали возможность подписать Роналду. Агент футболиста Жорже Мендеш обсуждал это с клубом, но главный тренер «синих» Томас Тухель ответил отказом.

Но я уверен, что Мендеш снова будет пытаться договориться с «Челси», «Баварией» и «Атлетико» до закрытия трансферного окна", — сказал Романо в подкасте.

Футболист пропустил начало тренировок команды. Он только прибыл в Манчестер для переговоров с клубом.

37-летний Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах.

Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
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