Роналду о Невилле и Руни: «Может, у них такая работа на телевидении — критиковать, чтобы стать известнее»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поделился мнением о критике Гари Невилла и Уэйна Руни.

- Критиковать легко. Я не знаю, может, это работа у них такая на телевидении — критиковать, чтобы стать известнее, — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану. — Мне правда это непонятно. Тяжело смотреть на то, как люди, с которыми ты делил раздевалку, тебя так критикуют.

— Они используют ваше имя, чтобы привлечь внимание к себе?

— Они пользуются этим, потому что неглупые люди. У меня больше всего подписчиков на свете. Это не просто так. Еще год или полгода назад Руни был у меня дома со своими детьми и звал моего сына на футбол к себе. Я не понимаю таких людей. Может, хочется попасть на передовицы или хочется найти новую работу.

Руни и Невилл мне не друзья. Они коллеги. Мы играли вместе, но мы с ними не встречаемся, не обедаем вместе.