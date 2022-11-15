Роналду: «Я не мог оставить свою семью ради предсезонки «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, почему пропустил предсезонную подготовку команды.

— Вы потеряли сына, а тут и ваша дочь оказалась в больнице.

— Именно так. Я поговорил с руководством «Манчестер Юнайтед». И мне как будто не поверили, что возникли какие-то проблемы, — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану. — Это меня огорчило. Я никогда не поставлю футбол выше здоровья моей семьи. Ни сейчас, ни спустя десять лет. И мне было по-настоящему неприятно, что они поставили мое слово под сомнение. Мы провели в больнице неделю, потому что у Беллы были большие проблемы. И поэтому я пропустил предсезонную подготовку. Я не мог оставить свою семью ради предсезонки.

В апреле 2022 года гражданская жена Роналду Джорджина Родригес, ждавшая рождения близнецов, потеряла мальчика, а девочка выжила.