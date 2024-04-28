«Челси» спас ничью в матче с «Астон Виллой», уступая 0:2. ВАР отменил два гола лондонцев

«Челси» в матче 35-го тура чемпионата Англии сыграл на выезде вничью с «Астон Виллой» со счетом 2:2.

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0, у бирмингемцев отличился Морган Роджерс, еще один гол в свои ворота забил защитник гостей Марк Кукурелья.

Во втором тайме «Челси» сравнял счет благодаря голам Чуквунонсо Мадуэке и Конора Галлахера.

По ходу встречи после вмешательства ВАР были отменены два гола «Челси»: на 16-й минуте не был засчитан мяч Николаса Джексона, а на 90+5-й — Акселя Дисаси.

После этого матча «Челси» с 48 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 67 очками — на четвертой строчке.