«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Варана летом бесплатно

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может покинуть клуб, сообщает Mirror.

По сведениям источника, руководство клуба готово отпустить 31-летнего француза летом бесплатно. На данный момент Варан восстанавливается после травмы.

В текущем сезоне 30-летний Варан сыграл 30 матчей, в которых забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.