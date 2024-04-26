Источник: «Ливерпуль» объявит о назначении Слота в ближайшие 48 часов

«Ливерпуль» в ближайшие 48 часов объявит о назначении Арне Слота главным тренером, сообщает Daily Mail.

По данным источника, мерсисайдцы заплатят «Фейеноорду», который на данный момент возглавляет 45-летний специалист, около 13 миллионов фунтов стерлингов за досрочное расторжение контракта.

23 апреля появилась информация, что нидерландец — основной кандидат на пост главного тренера «Ливерпуля». В январе этого года Юрген Клопп, который сейчас возглавляет мерсисайдцев, объявил об уходе из команды по окончании сезона.

Слот работает с «Фейеноордом» с 2021 года. После 30 матчей его команда занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от лидирующего ПСВ на 12 очков.