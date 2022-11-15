Роналду: «Я самая популярная персона в соцсетях на всей планете»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал критику в свой адрес.

«Я самая популярная персона в соцсетях на всей планете. Не удивлен, что мое имя используется, чтобы быть популярными. Люди могут иметь свое мнение, но они не знают, что именно происходит — например, внутри Каррингтона или в моей личной жизни. Они не должны слушать мнение, навязанное только одной стороной. Мою сторону также необходимо учитывать», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за «МЮ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года.