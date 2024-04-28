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Сегодня, 01:26

Почеттино раскритиковал судейство в матче «Челси» и «Астон Виллы»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 35-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:2).

«Все, кто смотрел игру, будут разочарованы. Две разные вещи: судья сказал, что это нарушение и не засчитал гол, а затем обратился к ВАР для подтверждения. Рефери невероятный, и это смешно. Это болезненно, поскольку это нанесло ущерб английскому футболу, и я думаю, что даже игроки «Виллы» и их болельщики не поняли, почему гол не был засчитан», — приводит слова Почеттино ВВС.

По ходу встречи после вмешательства ВАР были отменены два гола «Челси»: на 16-й минуте не был засчитан мяч Николаса Джексона, а на 90+5-й — Акселя Дисаси.

После этого матча «Челси» с 48 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 67 очками — на четвертой строчке.

Маурисио Почеттино
ФК Астон Вилла
ФК Челси
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«Челси» спас ничью в матче с «Астон Виллой», уступая 0:2. ВАР отменил два гола лондонцев
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2
 Ман. Сити 33 23 7 3 80-32 76
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
9
 Челси 33 13 9 11 63-59 48
10
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
11
 Борнмут 34 12 9 13 49-60 45
12
 Брайтон 33 11 11 11 52-54 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 35 12 8 15 37-48 38
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 35 6 7 22 48-77 25
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
27.04 14:30
Вест Хэм – Ливерпуль
 2 : 2
27.04 17:00
Фулхэм – Кр. Пэлас
 1 : 1
27.04 17:00
МЮ – Бернли
 1 : 1
27.04 17:00
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
 5 : 1
27.04 17:00
Вулверхэмптон – Лутон Таун
 2 : 1
27.04 19:30
Эвертон – Брентфорд
 1 : 0
27.04 22:00
Астон Вилла – Челси
 2 : 2
28.04 16:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
28.04 16:00
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
28.04 18:30
Нот. Форест – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 29 1 8
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 30 1 8
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