«Лестер» спустя год вернулся в АПЛ

«КПР» переиграл «Лидс» (4:0) в матче 45-го тура чемпионшипа. Команда, которую тренирует Даниель Фарке, лишилась возможности догнать в турнирной таблице «Лестер», идущий первым.

Таким образом, «Лестер» гарантировал себе одно из первых двух мест по итогам сезона. «Лисы» спустя год вернулся в АПЛ.

Обойти в турнирной таблице «Лестер» может только «Ипсвич», у которого осталось еще 3 матча. В понедельник «лисы» могут стать чемпионами, если победят «Престон» или если «Ипсвич» в субботу не обыграет «Халл Сити».