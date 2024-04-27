Аморим назвал ошибкой переговоры с «Вест Хэмом», из-за них от него отказался «Ливерпуль»
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим заявил, что его переговоры с «Вест Хэмом» были ошибкой.
«Это была ошибка. Совершенно неправильный момент. Я всегда прошу своих игроков проявлять уважение, но сам его не проявил, даже если заранее проинформировал клуб. Мне очень жаль. Я прошу прощения у болельщиков, клуба и игроков», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо.
В апреле сообщалось, что 39-летний португалец может сменить Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля». Позже стало известно, что он провел переговоры с «Вест Хэмом».
По информации CNN Portugal, Аморим провел переговоры с лондонцами, чтобы надавить на «Ливерпуль», но в итоге мерсисайдцы отказались от его кандидатуры.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82-26
|77
|
2
|Ман. Сити
|33
|23
|7
|3
|80-32
|76
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|МЮ
|33
|16
|5
|12
|51-50
|53
|
7
|Ньюкасл
|33
|15
|5
|13
|69-54
|50
|
8
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61-57
|47
|
10
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49-60
|45
|
11
|Брайтон
|33
|11
|11
|11
|52-54
|44
|
12
|Вулверхэмптон
|34
|12
|7
|15
|46-54
|43
|
13
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|34
|10
|9
|15
|44-56
|39
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36-48
|35
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|34
|3
|7
|24
|33-92
|16
|27.04
|14:30
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|2 : 2
|27.04
|17:00
|
Фулхэм – Кр. Пэлас
|- : -
|27.04
|17:00
|
МЮ – Бернли
|- : -
|27.04
|17:00
|
Ньюкасл – Шеффилд Юн.
|- : -
|27.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лутон Таун
|- : -
|27.04
|19:30
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|27.04
|22:00
|
Астон Вилла – Челси
|- : -
|28.04
|16:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|28.04
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|28.04
|18:30
|
Нот. Форест – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|29
|1
|8
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|30
|1
|8